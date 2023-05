Florierendes Geschäft für den Neustädter Blumenhandel am Muttertag

Wenn der Muttertag vor der Tür steht, dann wird in der Gemeinde Sollenau der Motor des Reisebusses gestartet. Seit mittlerweile 30 Jahren wird hier nämlich eine Muttertagsfahrt veranstaltet.

Eine Tradition, die bis heute mehr als gut von den Müttern der Gemeinde angenommen wird. Heuer ging es für die insgesamt 90 Damen, die bei dem Muttertagsausflug von SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl begleitet werden, nach Prinzendorf. Dort standen eine Jause mit Musik, ein Spaziergang sowie ein Besuch des Hofladens auf dem Programm. Den Ausklang der Fahrt fand man bei einem gemütlichen Abendessen.

Für die Wirtschaft ist der Muttertag nach wie vor ein wichtiger Faktor. Das bestätigt auch die Obfrau des Unternehmervereins Wiener Neustadt, Judith Hönig. Sie selbst betreibt einen Geschenkeshop in der Innenstadt. Eingekauft werde generell sehr kurzfristig, wie sie erzählt: „Momentan merkt man vom Mutterstagsgeschäft noch nichts.“ Die Kleinigkeiten, die in ihrem Geschäft gekauft werden, besorgten die meisten eher knapp vor dem Muttertag. Besonders beliebt sind dabei kleine Geschenke mit Herzen oder Schriftzügen, die auch das Wort „Mama“ beinhalten.

Es wird mehr auf den Einkauf geachtet

Obwohl der Muttertag laut Hönig noch beliebter als der Valentinstag ist, merke sie schon, dass ihre Kunden bewusster einkaufen. „Bei mir kann man Dinge für das Herz kaufen. Und genau hier sparen die Menschen verständlicherweise ein“, so die Unternehmerin. Im Gespräch mit ihren Kunden höre sie immer wieder heraus, dass ganz bewusst gespart wird, „weil einfach alles andere so teuer geworden ist“.

Zum wohl beliebtesten Geschenk am Muttertag zählt eine bunte Blumenpracht. „Bei uns ist der Muttertag auf jeden Fall noch ein wichtiger Tag“, erzählt Raphaela Postl, die im Vorjahr mit ihrem Mann Peter die Gärtnerei Postl übernommen hat. Obwohl sie üblicherweise nur von Montag bis Samstag geöffnet haben, ist der Familienbetrieb am Muttertag von 7 bis 13 Uhr für seine Kunden da. „Am Samstag davor haben wir bis 19 Uhr offen“, so Postl.

Dass der Trend von Schnittblumen Richtung Gartenpflanzen geht, bemerkt man im Blumengeschäft „Blumen & Co“ in Sollenau. „Viele Kunden kaufen zum Muttertag lieber Pflanzen, die anschließend in den Garten gesetzt werden können“, heißt es aus dem Geschäft. So werden vorrangig Hortensien oder Kletterpflanzen verkauft. Aber auch Pfingstrosen würden sich großer Beliebtheit erfreuen. Am Muttertag hat man auch in Sollenau von 7 bis 18 Uhr geöffnet, am Tag davor von 8 bis 18 Uhr.

