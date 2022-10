Wiener Neustadt: FernFH feierte Jubiläum

Es war ein Geburtstagsfest der besonderen Art: In der Vorwoche feierte die Ferdinand Porsche FernFH (bisher rund 2.000 Absolventen) in den Kasematten das 15-jährige Bestehen.

„Wir alle sind ambitionierte Freigeister – das Team der FernFH besteht aus Pionieren der akademischen Fernlehre. Wir haben die FernFH zur Hochschule mit dem führenden Distance-Learning-Konzept entwickelt. Mit diesem Know-how und 15 Jahren Erfahrung haben wir gemeinsam die Vision verfolgt, möglichst vielen Menschen ein hohes Maß an Flexibilität im Studium zu ermöglichen. Die Freiheit des Studierens hat mit uns begonnen – und mit uns geht sie in die Zukunft“, so Geschäftsführer Axel Jungwirth.

Geehrt wurde der Gründungsvater Werner Jungwirth, dem der „FH-Ehrensenator“ verliehen wurde: „Nur dank aller Mitarbeitenden hat sich die FernFH so gut entwickelt und alle Hindernisse überwunden. Ich bin sicher, dass wir in eine positive, weiterhin erfolgreiche Zukunft gehen.“

Glückwünsche zum Jubiläum kamen nicht nur von ÖVP-Stadtchef Klaus Schneeberger, sondern auch von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) per Videobotschaft.

