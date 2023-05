BORG Wiener Neustadt feierte 150 Jahre mit großem Konzert

Das Bundesoberstufenrealgymnasium feierte kürzlich sein 150-jähriges Bestehen mit einem beeindruckenden Konzert, bei dem Schüler, Lehrer und Special Guests ihr musikalisches Können unter Beweis stellten. Das Konzert fand vor 300 Gästen statt, darunter viele Eltern und Lehrkräfte, sowie die Stadträtin Erika Buchinger oder Werner Schwarz, Direktor des BRG-Zehnergasse.

Durch das Programm führten Katharina Ostovics und Andreas Maurer, zwei ehemalige Maturanten des BORG, die für gute Stimmung zwischen den Stücken sorgten und Witze sowie kleine Anekdoten aus ihrer Schulzeit erzählten.

Das Hauptprogramm galt den Schülern und Special Guests. Das BORG-Orchester unter der Leitung von Guntmar Strunz spielte gemeinsam mit dem von Karin Vogl geleiteten Chor. Als "Gusto-Stückerl" spielte das Orchester zusammen mit der Rockband den Song "Skyfall", was für einen wirklichen Gänsehautmoment sorgte. Danach folgte die BORG Big Band, begleitet vom Orchester, mit einigen Solisten, darunter auch Starmania-Kandidat Sebastian Holzer.

Insgesamt bot das Programm eine beeindruckende Vielfalt an Stücken, einschließlich Werken von Vivaldi, Beethoven und Michael Bublè. Doch nicht nur die Musik, sondern auch die Ansprache des Direktors Reinhard Pilz beeindruckte das Publikum. In seiner Ansprache betonte Pilz: "Wir wollen in derselben Tradition wie Otto Glöckel stehen!" Otto Glöckel war ebenfalls ein BORG-Absolvent und unter anderem der erste Bildungsminister Österreichs. "Wir tragen dazu bei, Mensch zu sein - denn Bildung ist das höchste Gut!", fügte Pilz hinzu.

Das 150-jährige Jubiläum des BORGs wurde gebührend gefeiert und endete schließlich in tobendem Applaus und hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den Zuschauern.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.