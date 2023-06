Vorbereitungen für Keltenfest in Schwarzenbach laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für eine der größten Veranstaltungen der Buckligen Welt, dem vom 16. bis 18. Juni stattfindenden Keltenfestival Bucklige Welt in Schwarzenbach, sind voll angelaufen. Freiwillige aus der Marktgemeinde sowie Gemeindeangestellte waren am Wochenende unterwegs, um das Gelände zu säubern und morsche Bretter auszutauschen.

Weiters wurden Verbesserungen umgesetzt, die im Oktober des Vorjahres bei einem Workshop erarbeitet worden waren. So kommt etwa ein neuer, an die Rot Kreuz-Hütte angebauter Informationsstand, der näher am Eingang und besser auffindbar sein wird. Er dient auch als Fundgrube, wo gefundene Gegenstände abgegeben werden können oder gemeldet werden kann, dass man etwas verloren hat. Ein beleuchtetes Schild an der Stirnseite wird den Besuchern den Weg weisen.

Neu ist auch die Aufstockung des Freiwilligen-Heers beim Festival um einen weiteren Verein. Die NÖs Senioren der Ortsgruppe Schwarzenbach sind erstmals dabei und ziehen in den Keltenmarkt-Kiosk der „PVÖ Pensionistenverband - Ortsgruppe Schwarzenbach“ ein.

