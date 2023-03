„Geschützte Werkstätte“ wird modernisiert und ausgebaut

In der Sitzung der NÖ Landesregierung wurde die Förderung der Modernisierung und der Erweiterung der Geschützten Werkstätte in Wiener Neustadt (Breitenauer Siedlung) beschlossen. Die Gesamtkosten von rund 18 Millionen Euro werden zu gleichen Teilen vom Land Niederösterreich, der Geschützten Werkstätte Wr. Neustadt sowie durch den Ausgleichstaxfonds des Bundes getragen. In der Geschützten Werkstätte (ein Großteil der Beschäftigten hat eine Behinderung) werden unter anderem Pkw-Anhänger, Buswartehäusen oder Blumenkisten gefertigt, aber auch Dienstleistungen wie Grünschnittarbeiten werden angeboten.

„Inklusion bedeutet die gleichberechtigte Teilnahme von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen wie Wohnen, Arbeit oder Freizeit. Mit der Modernisierung und der Erweiterung der Geschützten Werkstätte in Wr. Neustadt wird ein wichtiger Anreiz für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung geschaffen“, so ÖVP-Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Wiener Neustadts ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger zum Beschluss: „Die Geschützte Werkstätte ist seit vielen Jahren ein Aushängeschild und von der sozialen Landkarte Wiener Neustadts nicht mehr wegzudenken. Neben dem inklusiven und sozialen Aspekt ist die Werkstätte aber auch wirtschaftlich erfolgreich – die Pkw-Anhänger sind ein Verkaufsschlager und von der Küche werden bis zu 700 Mahlzeiten täglich, unter anderem für unsere Kindergärten, zubereitet. Die Modernisierung ist ein wichtiger Meilenstein in eine erfolgreiche Zukunft der Geschützten Werkstätte. Ich bedanke mich beim Land NÖ und beim Bund für die großartige finanzielle Unterstützung dafür.“

Mit dem Neubau soll die Produktivität erhöht, die Geschäftsfelder ausgebaut und die Arbeitsumgebung verbessert werden, wodurch auch die Wettbewerbsfähigkeit und das Entwicklungspotenzial gesichert werden. Zusätzlich werden 30 neue Arbeitsplätze geschaffen. Diese Erweiterung erfüllt auch den Inhalt der Landesstrategie 2030, die Anreize für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung unterstützt. Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter beträgt 176, davon sind 134 Menschen mit Behinderung beschäftigt.

