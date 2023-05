Museum St. Peter/Sperr lädt zum Museumsfrühling in Wiener Neustadt

An beiden Tagen gilt dabei freier Eintritt ins Museum St. Peter an der Sperr und in die interaktive Familienausstellung „Von Kopf bis Fuß“ des ZOOM Kindermuseums Wien. Besucher können sich in der Früh eine Zeitslot-Karte für die Ausstellung sichern (erster Slot am 19. Mai um 14 Uhr).

Für Familien Ausstellung in Wiener Neustadt: Rutschen durch den Verdauungstrakt

Das Rahmenprogramm startet am Freitag um 15.30 Uhr mit einem Auftritt der Ballettschule im Bildungszentrum St. Bernhard. Um 16.30 Uhr können Besucherinnen und Besucher „Gerichte mit Geschichte“ kennenlernen. Am Sonntag warten dann zwei Vorstellungen der „Kasperlkiste“: „Der Räuberzirkus“ um 11 Uhr und „Die Geburtstagsüberraschung“ um 15 Uhr. Mit einem Konzert der Wiener Neustädter Band „Kaffeehausdisco“ um 17 Uhr findet der Museumsfrühling“ seinen Ausklang.

Der Museumsfrühling ist eine Initiative des Museumsmanagements Niederösterreich und bietet Ausstellungseröffnungen, Workshops, Führungen, Konzerte, Lesungen, Wanderungen und Mitmach-Stationen im gesamten Bundesland. Über 150 Sammlungen, Museen und Ausstellungshäuser sorgen von 1. bis 31. Mai für ein vielfältiges Programm, zeigen die kulturelle Vielfalt des Bundeslandes und bieten einen spannenden Einblick in die Museumsarbeit.

Weitere Infos: www.museum-wn.at und www.noemuseen.at/museumsfruehling-niederoesterreich.

