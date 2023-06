Neustädter Fitness-Firma zeigt Muskeln und übernimmt „Power Gears“

Mit dem Groß-Event „Austrian Throwdown“, „CrossfitWN“, das im Frühjahr in der Pottendorferstraße neu eröffnete, und „Goood Nutrition“ hat sich die „1RM GmbH“ in der Fitness- und vor allem der Crossfit-Szene einen Namen gemacht.

Jetzt geht die Firma mit Sitz in der Industriegasse (Josefstadt) einen Schritt weiter: Gemeinsam mit den Grazer Logistik-Spezialisten WBA hat die 1RM den renommierten Equipment-Hersteller „Power Gears“ mit Sitz in Bratislava übernommen.

Daniel & Simon Baldauf (WBA) mit Martin Fischer und Fabian Wenninger (1RM Gmbh) bei der Vertragsunterzeichnung in Bratislava. Foto: zVg

Der Kontakt bestand schon lange, erzählt Fabian Wenninger, gemeinsam mit Martin Fischer und Thomas Barisich Geschäftsführer der 1RM, im Gespräch mit der NÖN: „Power Gears war der erste Equipment-Sponsor für den Vorläufer des Austrian Throwdown. Man kennt die Marke in der Szene, sie haben vor Corona viele Events und viele Gyms ausgestattet.“ Zu den internationalen Kunden zählen auch das österreichische Bundesheer und die US Army.

Die Produktion des Functional Fitness- und Crossfit-Equipments soll in Bratislava bleiben, die Logistik läuft über Graz – Werbung, Branding & Co. kommen aus Wiener Neustadt von der „Kings and Cake“ Werbeagentur, die Wenninger und Fischer gemeinsam mit Ulrich Enge führt. „Mit der Agentur ergeben sich hier einige Synergie-Effekte“, ist Wenninger überzeugt.