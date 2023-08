Haustier Aktuell & Exotica in der Arena Nova Wiener Neustadt

Actionreiche Vorführungen, wie ein Breitensport Parcours, bei dem auch Besucherhunde mitmachen können, Rallye Obedience, Hütevorführung mit den Genetic IQ Border Collies, Suchhundestaffel, trickdancedog und Lukas Pratschkers neue Show sind fixer Bestandteil der Messe.

Von einer fachmännischen Jury wird an zwei Tagen unter 300 Katzen, wie Perser, Maine Coone und Siam, die schönste Samtpfote der Ausstellung gekürt. Mutige Besucher kommen bei der Exotica in Halle 3 auf ihre Kosten: Spinnen, Insekten, Garnelen und andere Wirbellose begeistern alle Exotica-Fans. Doch auch Exoten brauchen einen artgerechten Lebensraum: Terrarien, Technik, Futtertiere und alles an Zubehör sind genauso wichtig wie eine fachmännische Beratung zu einer artgerechten Haltung. Die Aussteller stehen für Beratungen zur Verfügung.

Im Rahmen der Messe wird auch der Erwerb des NÖ Sachkundenachweises für Hundehalter angeboten, der seit Anfang Juni verpflichtend ist. Termine: Samstag oder Sonntag jeweils 10:30 bis 14 Uhr, Kosten 75 Euro (+ ermäßigter Eintritt zur Messe um 7,50 Euro). Die Vorträge für den Erwerb des Sachkundenachweises können nur ohne Hund besucht werden. Anmeldung mit Namen, Telefonnummer und Termin unter rotter@arenanova.com.