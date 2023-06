Piestinger Unternehmer Peter Buxbaum überzeugte im TV drei Investoren

Als passionierter Radfahrer kennt Peter Buxbaum das Problem seit vielen Jahren: Man strengt sich an, schwitzt - und der Schweiß rinnt früher oder später in die Augen. Bei der Abfahrt vom Glockner ist der Markt Piestinger deshalb vor ein paar Jahren in eine brenzlige Situation geraten: „Bei einer Bodenwelle ist der ganze Schweiß in einem Schwall runtergekommen, da ist es gefährlich geworden.“

Die Eye-Prots in ihrer Verpackung. Foto: PULS 4Gerry Frank

In den vergangenen Jahren hat Buxbaum eine Lösung für das Schweiß-Problem entwickelt: Die „Eye-Prots“, kurz für „Eye Protectors“, also „Augen-Schützer“. Sie werden mit einem Kleber, der beispielsweise auch bei Pflastern verwendet wird, etwas oberhalb der Augenbrauen auf die Haut geklebt und leiten den Schweiß ab, sodass er nicht in die Augen kommt - quasi als Dachrinne für die Stirn.

Ursprünglich für den Radsport entwickelt, hat sich herausgestellt, dass die Eye-Prots auch für andere Sportarten bzw. für zahlreiche schweißtreibende Arbeiten, etwa beim Handwerken, gut geeignet sind.

Peter Buxbaum demonstriert die Eye-Prots beim früheren Rad-Staatsmeister Christian Lechner. Foto: PULS 4Gerry Frank

Um Unterstützung für seine Firma mit Sitz in Berndorf zu erhalten, präsentierte Peter Buxbaum seine Entwicklung jetzt in der Start-Up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ auf PULS 4. Mithilfe der Unterstützung u.a. von Sohn Thomas und dem früheren Rad-Staatsmeister Christian Lechner stellte er die „Eye-Prots“ und ihre Funktionsweise vor. Am Dienstag wurde die Folge ausgestrahlt.

Unternehmerin Katharina Schneider unterzieht die Eye-Prots einem prüfenden Blick. Foto: PULS 4Gerry Frank

Mit Erfolg: Unternehmerin Katharina Schneider bot Peter Buxbaum ein „Mediashop-Ticket“ an - damit erhält der Unternehmer die Unterstützung des Mediashop-Teams - inklusive Aussicht darauf, dass die Eye Prots bald über den Mediashop verkauft werden.

Damit nicht genug: Müsli-Millionär Heinrich Prokop und Unternehmer Christian Jäger beschlossen in der Sendung, gemeinsame Sache zu machen und boten Buxbaum an, für 25,1 Prozent Unternehmensanteile 100.000 Euro zu investieren. Dieser Deal war rasch besiegelt.

Heinrich Prokop und Christian Jäger (rechts) investieren Foto: PULS 4Gerry Frank

Wie verläuft die Zusammenarbeit mit den Investoren? „Wir führen sehr gute Gespräche, im Moment ist alles im Abschluss“, schildert Peter Buxbaum im Gespräch mit der NÖN: „Ich bin zuversichtlich, dass wir das Produkt gemeinsam voranbringen.“

Der Auftritt im TV-Studio „war etwas ganz Außergewöhnliches“, sagt Buxbaum zur NÖN: „Ich bin Techniker, für mich war das eine ganz fremde Situation, die auch für eine gewisse Nervosität gesorgt hat.“ Hatte er damit gerechnet, gleich drei Investoren zu überzeugen? „Gerechnet nicht, aber gehofft! Es war auch mein Wunsch, das ganze breiter aufzustellen. Mir ist es ja nicht nur um das Cash-Investment gegangen, sondern darum, Partner in einer Branche zu finden, wo ich nicht wirklich zu Hause bin und auch Unterstützung für den Aufbau eines Abo-Modells zu bekommen.“