Wiener Neustadt: Das Triebwerk feiert „The End of the F***ing Summer“

Bereits im vergangenen Jahr startete Booker Harry Steiner das Mini-Festival, um dem Wunsch der Triebwerk-Fans eines Nachfolgers des "Triebwerk Open-Air" (2016 und 2021) nachzukommen. Kombiniert mit einer Geburtstags-Sause ergab sich so das "THE END OF THE F***ING SUMMER VOL.1". Die lauten Stimmen einer Fortsetzung wurden nicht überhört und so zelebriert das Triebwerk auch 2023 das Ende des Sommers mit einem Festival quer durch verschiedenste Musik-Genres. Da ist für jede und jeden etwas dabei.

Alpha Romeo & die Sommerreifen. Foto: zVg

Am 2. September feiern neue Freundinnen und Freunde, wie "Flugmango" (Jazz, Pop), "Monokay" (Grungy Punkrock) und "Der Kuseng" (Rap), lokale Bekanntheiten, wie "Binsenweisheit" (Austropop) und "Alpha Romeo & die Sommerreifen" (Mundartpop) und alte Weggefährten, wie "Rentokill" (Punkrock, Hardcore) 27 Jahre der Jugend- und Kulturlocation.

Rentokill. Foto: zVg

Ein besonderes Zuckerl ist für alle Skaterinnen und Skater geplant - outdoor wird es in diesem Jahr einen Skatepark geben. Und auch für Essen ist gesorgt mit veganen Schmankerln aus der Triebwerk Küche.

Binsenweisheit. Foto: zVg

Chef-Booker Harry Steiner: „Ab 16 Uhr laden wir alle ein, die das Triebwerk mögen, alle, die schon einmal im Triebwerk waren und alle, die noch nie die heiligen Hallen betreten haben.“ Eintritt: 25 Euro, Tickets gibt es hier.