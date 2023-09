Den Dan-Megastore gibt es seit fast 20 Jahren am Standort beim Hornbach in Bad Fischau-Brunn. Seit 1. März hat dort nun Manfred Baar die Geschäftsführung und auch alle Mitarbeiter übernommen, was am Samstag mit einem Fest im und vor dem Küchenstudio gefeiert wurde. Baar geht mit Elan und vielen neuen Ideen ans Werk und hat auch schon das große Küchenangebot um eine Schiene mit Vorzimmereinrichtungen erweitert.