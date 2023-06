„Windiges“ Jubiläum am Pesendorfer Höhenrücken in Lichtenegg gefeiert

Vor 20 Jahren wurde hier dieses Windrad mit einer Leistung von 1,8 Megawatt als erstes in der Region errichtet. Seitdem produziert die Anlage Strom , mit dem rund 700 Haushalte versorgt werden können. Insgesamt waren es seit Beginn im Jahr 2003 an die 64 Millionen Kilowattstunden, die ins Netzt eingespeist wurden.

Was die Lichtenegger Anlage jedoch so besonders macht, ist ihre Aussichtsplattform in einer Höhe von 60 Metern, die einen zauberhaften Ausblick über die Bucklige Welt und bis weit nach Burgenland hinunter gewährt. Ein Umstand, der sich auch auf den Tourismus der Region positiv auswirkt: „Pro Jahr besuchen rund 3.000 an Windkraft interessierte den Standort und informieren sich über diese Form der erneuerbaren Stromerzeugung. An keinem anderen Standort wird Windenergie so erlebbar gemacht, wie in Lichtenegg“, zeigt sich Lichteneggs Bürgermeister Josef Schrammel begeistert.

Obwohl alles gut läuft, will man trotzdem nicht auf dem Erreichten stehen bleiben. Geschäftsführer Peter Ramharter: „In Zukunft wollen wir das mit einer Photovoltaik erweitern, die auf einer Fläche von 1,8 Hektar eine Leistung von 1,85 Megawatt hat - in etwa die gleiche Leistung wie das Windrad. Die ergänzen sich sehr gut, damit können wir mehr Energie über diese Leitung schicken. Außerdem ist sie eine Absicherung für unser Geschäft.“ Und wie schon beim Windrad wird auch hier eine Bürgerbeteiligung angestrebt. Ebenfalls angedacht ist eine Vergrößerung des Windrades.

Doch am Pesendorfer Rücken geht es nicht ausschließlich um die Erzeugung von Strom. Die speziellen Windverhältnisse haben die EVN und das Technikum Wien bewogen, hier ein Testgelände für Kleinwindkraftanlagen zu betrieben. Dabei werden Anlagen für den privaten Gebrauch auf Herz und Nieren getestet.

Daniel Österreicher, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Technikum Wien, bezeichnet den Standort als einzigartig in Mitteleuropa. „Wir konnten hier mit der bestehenden Infrastruktur mittlerweile 30 Kleinwindkraftanlagen testen. Inzwischen haben wir Herstelleranfragen aus ganz Europa. Derzeit ist sogar eine Anlage aus Norwegen bei uns installiert“, so Österreicher.

Da es neben den Anbietern von sehr guten Kleinwindkraftanlagen auch schwarze Schafe gibt die technisch unausgereifte Produkte anbieten, wird potentiellen KäuferInnen empfohlen, sich vor einem Kauf gut zu informieren.

Anton Ettl von der EVN: „Unter energieforschungspark.at kann man sich Informationen holen, welche Anlagen schon getestet wurden. Da gibt es auch Kontaktdaten zu den Herstellern und einmal pro Monat Kontaktführungen, bei denen sich Interessenten gut informieren können.“