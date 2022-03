Ehrungen exakt 200 Jahre nach der Ortsgründung von Felixdorf

Als Auftakt für das Jubiläum „200 Jahre Felixdorf“ fand am 15. März eine Jubiläumssitzung im Kulturhaus statt. Denn am selben Tag vor 200 Jahren, wurden die ersten Grundstücke vergeben.

Mit dem 15. März 1822 wurde die Ortsgründung von Felixdorf realisiert. Die Gemeinde hat diesen Tag nun zum Anlass genommen und die längst ausstehenden und durch die Corona-Pandemie verschobenen Ehrungen der ehemaligen Gemeinderäte vorgenommen.

„Ich bedanke mich für die jahrelange Tätigkeit im Dienste der Gemeinde“, sagte SPÖ-Bürgermeister Walter Kahrer zu den Anwesenden. Neben einem Blumenstrauß und einer Urkunde erhielt jeder ehemalige Gemeinderat noch die Felixdorfer Ehrennadel.

Besondere Worte richtete der Ortschef an Marina Ginner, der nach 35 Jahren im Gemeinderat die goldene Ehrennnadel verliehen worden ist. „Du hast einiges bewegt und nach so einer langen Zeit deine Spuren in der Gemeinde hinterlassen. Danke für die jahrelange Treue.“

