Nach jahrelanger Planungszeit wurde nun der Baustart für die Bahnunterführung bei der B54 fixiert: Im Frühjahr 2022 sollen die Arbeiten beginnen. Fix fertig soll das Großprojekt im Jahr 2025 sein.

Im Rahmen der Neugestaltung werden auch die Eisenbahnkreuzungen mit der Frohsdorfer Straße (L 148) sowie der Gymelsdorfergasse aufgelassen, die beide an der Mattersburger/Aspanger Bahn liegen. Beide werden durch Unterführungen für Radfahrer und Fußgänger ersetzt. Die Eisenbahnkreuzung an der Badener Straße (Pottendorfer Linie) wird ohne Ersatz aufgelassen, ebenso zwei Kreuzungen in der Südbahngasse.

Die Gesamtkosten von planmäßig 19 Millionen Euro netto teilen sich die ÖBB (45 Prozent), das Land Niederösterreich (35 Prozent) und die Stadt (25 Prozent) auf.

12.500 Fahrzeuge und 500 Züge täglich

„Nach jahrelanger Planung ist es nun endlich soweit und wir können den Menschen in der Stadt und der Region diesen Meilenstein in der Verkehrspolitik präsentieren“, sagte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) bei der Vorstellung der Pläne vergangenen Freitag. Er verwies darauf, dass die Unterführung an der Kreuzung, bei der aktuell täglich rund 12.500 Fahrzeuge und 500 Züge verkehren, nicht nur für die Verkehrsteilnehmer, sondern auch für Einsatzfahrzeuge (z. B. Richtung Landesklinikum) eine große Erleichterung darstelle.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) spricht von einem Projekt, „das drei Vorteile in sich vereint: Wir können die Verkehrssicherheit steigern, das Bahnangebot verbessern und den Bürgern aus der Stadt und der Region, egal ob im Auto, auf dem Rad oder zu Fuß, Wartezeiten ersparen.“

Franz Bauer, Vorstandsdirektor der ÖBB-Infrastruktur AG, nennt die „größtmögliche Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer“ als „unser oberstes, gemeinsames Ziel“. Die Zahl der Eisenbahnkreuzungen in Österreich habe sich in den vergangenen 20 Jahren bereits von 6.000 auf 3.000 halbiert. Die Maßnahmen in der Stadt seien auch in einem größeren Zusammenhang zu sehen, meinte Bauer bei der Präsentation der Pläne: Auf der Südachse sei „aufgrund der maßgeblichen Bedeutung dieser Bahnstrecke auch im internationalen Kontext“ die Reduktion von Eisenbahnkreuzungen immens wichtig: „Mit der Inbetriebnahme des Semmeringbasistunnels werden die Verkehre zudem weiter beschleunigt und attraktiviert und eine Kapazitätssteigerung wird im Personen- und Güterverkehr möglich. Mit der Auflassung all dieser Eisenbahnkreuzungen gelingt somit ein wichtiger Schritt zur Erfüllung der strategischen Vorgaben.“