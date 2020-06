An der Stelle, wo im Frühjahr durch einen Vandalenakt ein Baum abgebrannt war, ziert nun eine sogenannte Felsenbirne vom "Dekostadl" in Pernitz den Bereich beim Schrauthammerbrunnen. "Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil ich ihn als Verbundenheit mit der Innenstadt zu meinem Geschäftsjubiläum sehe", so Peter Maurer bei der Baumpflanzung mit den beiden Stadträten Franz Dinhobl und Norbert Horvath.

Da die geplanten Feierlichkeiten zum Geschäftsjubiläum in der momentanen Lage schwierig sind, wird im Herbst zum 30-jährigen Meisterjubiläum kräftig gefeiert.