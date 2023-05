Neustädter Feuerwehr gratulierte Pater Michael zum Priesterjubiläum

Pater Michael Weiss, gebürtiger Mödlinger und ehemaliger Pfarrer von Mönchhof, hat in den Jahren, die der Zisterzienser nun als Prior und Pfarrer im Neukloster verbracht hat, die Herzen der Wiener Neustädter gewonnen. Dass er alle Menschen für sich gewinnen kann, die er je getroffen hat, zeigte sich an der vollen Kirche zu seinem silbernen Priesterjubiläum am 30. April.

Das Feuerwehrkommando folgte geschlossen der Einladung zu dieser Feier: „Schließlich hat Pater Michael in der kurzen Zeit, die er nun schon das Amt des Feuerwehrkuraten in unserer Freiwilligen Feuerwehr inne hat, sich als großartigen Kameraden hervorgetan“, ist Kommandant Branddirektor Christian Pfeiffer dankbar.

