Nik P. kommt bei seiner Jubiläumstour in die Arena Nova Wr. Neustadt

Er gilt als einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter der vergangenen Jahre im deutschsprachigen Raum. Im Rahmen seiner 25-Jahre-Jubiläumstour macht Nik P. auch in der Arena Nova in Wiener Neustadt Station. „Fans und Freunde dürfen sich auf ein Hit-Feuerwekr, aber auch auf neue Songs freuen“, heißt es in der Ankündigung für die Tour.

Mit im Gepäck sind natürlich seine größten Hits der letzten 25 Jahre, darunter „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ und „Geboren um dich zu lieben“ aber auch neue Songs, die soeben im Studio aufgenommen werden. „Diese Tour wird etwas ganz Besonderes und wir freuen uns riesig, in St. Pölten und Wiener Neustadt Konzerte zu geben. Unsere Freunde und Fans erwartet ein fulminanter Mix aus alten, aber auch neuen Songs und eine großartige Bühnenshow“, verspricht Nik P.

Neben dem Konzert am 21. Oktober in der Arena Nova (Beginn 20 Uhr) gibt Nik P. u.a. auch am 7. Oktober ein Konzert im VAZ St. Pölten (Beginn 20 Uhr).

