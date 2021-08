Seit 25 Jahren ist das Jugend- und Kulturhaus Triebwerk am historischen Areal im Süden von Wiener Neustadt zu Hause.

Und wie schon 2016 wird der Geburtstag mit einem großen Open Air direkt am Alten Schlachthof in der Neunkirchner Straße begangen.

Die erfolgreiche Neustädter Band „Astpai“ ist Headliner mit ihrer allerletzten Show. „Solche Jubiläen sind immer etwas Besonderes für uns“, so Harald Steiner vom Triebwerk, „denn es ist ein kleines Wunder als kleiner, unabhängiger Kulturbetrieb im alternativen Bereich so lange zu überleben. Es ist aber auch umso mehr Grund zu feiern, dass wir es so weit geschafft haben!“

Erste Show im Triebwerk

„Astpai“ sind 2003 das erste Mal im Triebwerk aufgetreten und haben es schlussendlich zu internationalem Erfolg gebracht und neben zahlreichen Touren durch Europa, haben sie auch zehnmal die USA bereist.

Nach zwanzig Jahren ist nun Schluss. Aber zum Abschied soll beim Schlachthof Open Air noch einmal richtig gefeiert werden.

Unter der Gratulanten-Schar auf der Bühne finden sich junge Acts wie „Vulvarine“, „Jeanny“ oder „The Rumperts“.

Vorverkauftickets für da Festival gibt es ab 30 Euro.