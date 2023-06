Der Musikverein Hochneukirchen feiert mit seinem Musikfest vom 30. Juni bis 2. Juli 175 Jahre Blasmusik. Besuchern versprechen sie drei unvergessliche Tage, an denen es im großen Festzelt am Gemeindeparkplatz so richtig rund gehen soll.

Unter den vielen Gastkapellen findet sich auch das Jugendblasorchester Murnau aus Oberbayern, das am Freitag Abend aufspielen wird.