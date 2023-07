Google Street View: Virtueller Spaziergang durch Wiener Neustadt

Bei Google Street View kann man nun virtuell durch die Straßen spazieren und sich die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten genauer ansehen. Im Laufe des Sommers sind auch Drohnenaufnahmen geplant. „Dass sich zukünftige Besucher in unserer schönen Stadt bereits virtuell umsehen können, ist ein wichtiger Schritt im Bereich Tourismus. So kann schon im Vorfeld ein erster Blick auf die Sehenswürdigkeiten wie unter anderem die Mariensäule, der Dom oder auch die MilAk geworfen werden. Ich hoffe, dass diese Funktion genutzt wird und sie uns Besucher bringen, die sich Wiener Neustadt dann erst recht genauer ansehen wollen", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Zu sehen sind Hauptplatz, Altes Rathaus, Marienmarkt, Dom, Museum/Bürgermeistergarten, Kasematten samt Stadtpark, Neukloster, MilAk samt Akademiepark, Aqua Nova, Arena Nova und Stadion. Beispiel: Ein Rundgang am Hauptplatz - https://goo.gl/maps/fMPzq72LiD3mgZDDA