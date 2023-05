Hollenthoner Maibaum stellt einen neuen Rekord auf

Rekordjagd bei der Jugend Hollenthon. Am Samstag stellten sie im Ortszentrum ihren bisher höchsten Maibaum auf. Der von Andreas Schwarz spendierte Maibaum kommt aus einem Wald in Stang, ist stolze 38,5 Meter hoch und wiegt 4 Tonnen. Gratishilfe beim Aufstellen bekamen sie wie schon im Vorjahr von der Fa. Tom Metallbau in Krumbach / Weisses Kreuz.

Michael Grundtner, Maibaum-Spender Andreas Schwarz, Obmann David Stangl und Dominic Steiner. Foto: NÖN, Franz Stangl

Wie sich dann herausstellte, war es eine Herkulesaufgabe für Mensch und Maschine, das Prachtstück am vorbereiteten Platz aufzustellen und sicher zu verankern. Somit steht auch der Maibaumparty nichts mehr im Weg, die am 5. Mai auf dem Festgelände der Feuerwehr steigen soll.

