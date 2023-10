Der Burgberg in Markt Piesting wurde weiter freigeschnitten

Mehr als 30 Freiwillige waren am Samstag beim vierten „Starhemberg-Aktionstag“ dabei, um weitere Freischnittarbeiten am Burgberg durchzuführen. Von den Morgenstunden bis zur Mitte des Nachmittags wurde gewerkt – mit Erfolg: Der zweite Zwinger wurde freigemacht, Nachwuchs im ersten Zwinger und in der Vorburg zurückgeschnitten und ein Zehn-Meter-Streifen entlang der südlichen Außenmauer bereits zur Hälfte freigeschnitten.

Das Ergebnis: Erstmals seit fast 100 Jahren bietet sich ein Blick auf das kleine Südrondell und die mächtige Bastion. „Die baulichen Strukturen der Burgruine werden wahrnehmbar, ihre gewaltige Dimension ersichtlich“, sagt Werner Sulzgruber, Obmann der „Freunde der Burg Starhemberg“.

Nach hunderten, von den Freiwilligen geleisteten, Arbeitsstunden, sind ab November nun die Profis der Firma Stoiber mit dem weiteren Freischnitt beauftragt. In der Folge sollen Begutachtungen zur Stabilisierung und Sanierung von vorhandenen Baulichkeiten erfolgen. Wenn für die anstehende Vermessung von Förderstellen und Sponsoren ausreichend Geldmittel bereitgestellt werden, so hoffen es der Verein und die Gemeinde, dann ist diese wichtige Vorarbeit im Frühjahr 2024 umsetzbar.