Das Weltladen-Team rund um Vereinsobfrau Maria Roth lädt am Samstag, den 13. Mai, zum 40-Jahre-Fest in die Neunkirchnerstraße. Von 10 bis 14 Uhr gibt es am Platz bei der Kuckucksuhr vor dem Weltladen ein faires Buffet, gute Musik mit Silvio Sinzinger & Mella Fleck und ein buntes Familien-Programm. Der Festakt ist für 11.30 Uhr geplant.

