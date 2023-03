Zeichenwettbewerb für Kinder: Das sind die Sieger

2017 wurde Wiener Neustadt erstmals als „Familienfreundliche Gemeinde“ zertifiziert und mit dem UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ ausgezeichnet. Die Stadt will die Kinder und Jugendlichen dabei aktiv miteinbinden und startete im Dezember des Vorjahres einen Kreativwettbewerb. Die jungen Teilnehmer waren dabei aufgerufen, die Stadt nach ihren Vorstellungen zu zeichnen, Wünsche für die Zukunft zu Papier zu bringen und Vorschläge betreffend mehr Familien- und Kinderfreundlichkeit zu machen. Nun stehen die Gewinnerinnen und Gewinner fest und wurden im Rahmen einer Preisverleihung im Alten Rathaus gekürt.

Insgesamt wurden beim Zeichenwettbewerb rund 450 Zeichnungen eingereicht, die von einer Jury bestehend aus ÖVP-Stadträtin Erika Buchinger, Sozialservice-Gruppenleiterin Claudia Auer-Deutsch, Nina Bischof (Sozialservice) und Clare Dedic (Bilingual Junior High School) bewertet wurden – eingeteilt in verschiedene Altersgruppen und nach den Bewertungskriterien Gesamtwirkung, Eigenständigkeit, Originalität, Fantasie und Aussagekraft.

In der Kategorie Volksschule ging dabei Amelija Milenkovic-Hyde aus der 2b der Musikvolksschule hervor. Einen Sonderpreis für Kreativität erhielt Mia Marton-Lindenthal aus der 4b der Volksschule Sta. Christiana, zudem wurden zwei Schulklassen, die sich besonders engagiert haben, mit einem Klassenpreis ausgezeichnet: die 2a der Volksschule Baumkirchnerring sowie die 3a der Rudolf-Scheicher-Volksschule. In der Kategorie Unterstufe ging der erste Platz an Sofia-Isabel Rudenko von der Sportmittelschule, einen Sonderpreis für Kreativität bekam Martin Peck (ebenfalls Sportmittelschule). Zusätzlich wurden in beiden Kategorien insgesamt 11 zweite Plätze prämiert.

Die Gewinnerinnen und Gewinner bzw. Gewinnerklassen erhielten im Rahmen der Preisverleihung im Rathaus Gutscheine für das Künstlerbedarf-Geschäft „La Pelote“ sowie für die Mitmach-Ausstellung „Von Kopf bis Fuß“, die ab Ende März im Museum St. Peter an der Sperr zu sehen sein wird.

Ein Teil der prämierten Zeichnungen wird zudem in Geschäftslokalen der Innenstadt ausgehängt. Darüber hinaus wurden insgesamt 110 Vorschläge der Kinder für mehr Familien- und Kinderfreundlichkeit zusammengefasst, die nun auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden.

„Seit der Zertifizierung als ‚Familien- und kinderfreundliche Gemeinde‘ ist in Wiener Neustadt viel passiert – die Sprachförderung für Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache, unser Generationenprogramm in der Kulturvermittlung oder unsere Kinderspielplatz-Offensive sind nur einige wenige Beispiele, die unsere intensiven Bestrebungen in diesem Bereich sichtbar machen. Damit Wiener Neustadt noch kinderfreundlicher wird, ist es uns wichtig, den Kindern selbst die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu Themen, die ihr Leben betreffen, zu teilen und die Stadtentwicklung mitzugestalten. Der Zeichenwettbewerb war eine dieser Möglichkeiten“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Familienstadträtin Erika Buchinger (beide ÖVP).

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.