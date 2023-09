Apropos Pferd in der Arena Nova in Wiener Neustadt

Als Generalsponsor konnte erstmals die Firma EPP an Bord geholt werden, die sich auf Photovoltaik spezialisiert hat. Sie unterstützt die Arena Nova mit einer aufwändigen Lichttechnik, die besonders dem Showprogramm zugutekommen wird. Damit können die zahlreichen Spitzen Acts wie die Moments in Black, die Stuntreiter, die römischen Kampfwagen, die Islandpferde und nicht zuletzt die entzückende Pferd-Hund Freiheitsdressur mit Effekten unterstützt werden.

Wer besonders gerne die Showprogramme sieht, wird auch in der Halle 4 auf seine Kosten kommen. Denn neben dem täglichen Rahmenprogramm verspricht die Familienshow wieder einen besonders bunten Reigen an fantasievollen Darbietungen. Darauf bereiten sich Stammgäste wie Katharina Schneidhofer, Claudia Wolf, Daniela Bartak, Familie Oberbichler-Lasser, das Parelli Team und viele mehr schon seit Monaten vor.

Die Vielfalt der Rassen zeigt der Niederösterreichische Zuchtverband, daneben werden erstmals in Österreich echte Mustangs zu sehen sein. Spanische Pferde werden ebenso präsentiert wie das oftmals unterschätzte Können von Norikern. Damensattelreiten wird für Eleganz sorgen, während die Mounted Games Mädchen gehörig für Action sorgen werden. Und dabei sind sie nicht allein, denn auch die Indoor-Vielseitigkeitsreiterinnen und -reiter, die österreichischen Top-Working Equitation Reiterinnen und Reiter sowie die Zweispännerfahrerinnen und -fahrer sind als Stimmungsmacher bekannt und vorprogrammiert.

Das Pferd in der Therapie ist ebenfalls ein besonders wichtiges Thema. So darf man sich auf die liebevollen Auftritte der integrativen Showgruppe e-motion genauso freuen, wie auf das Kuratorium für Behindertenreiten. Und Therapie für die Mensch – Pferd Beziehung versprechen auch die faszinierenden Auftritte von Peter Daxer. Alle diese Präsentationen werden die Zuseher in Staunen versetzen und die Vielfalt des Partners Pferd unterstreichen.

Wer die Apropos Pferd kennt, weiß, dass auch Spitzensport einen hohen Stellenwert hat: Und damit wartet die heurige Apropos Pferd gleich mit zwei Gustostückerl auf: Zum einen wird das internationale Springturnier auf 3*** Niveau aufgewertet und verspricht damit, noch mehr internationale Spitzenreiterinnen und -reiter anzulocken. Auch hier unterstützt die Fa. EPP. Zum Zweiten darf man sich erstmals auf ein internationales Dressurturnier freuen, das Ästhetik und vollendete Reitkunst verspricht.