Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Kaiser Maximilian I. vertritt mit Sicherheit all jene Persönlichkeiten, die einen besonderen Anteil an der Historie tragen. Es ist mir ein Anliegen, diese Zeit im Rahmen des ‚Maximilian-Jahres‘ aufleben zu lassen und die Möglichkeit zu bieten, unsere Vergangenheit näher kennenzulernen. Dass dies mit dem Jahr der NÖ Landesausstellung zusammentrifft, macht das Jubiläum noch viel bedeutsamer. Besonderen Stellenwert hat in diesem Zusammenhang die Militärakademie. Kaiser Maximilian wurde hier geboren, getauft und fand letztlich auch seine letzte Ruhestätte in der St. Georgs-Kathedrale.“

MilAk-Kommandant Generalmajor Karl Pronhagl blickt gespannt auf das Maximilian-Jahr 2019: „Als Militärakademie sind wir uns unserer historischen Dimension immer schon bewusst und leben diese Tradition auch sehr gerne. Kaiser Maximilian spielt hier natürlich einen eine sehr bedeutende Rolle, weshalb wir sehr gerne Teil des ‚Maximilian-Jahres‘ sind. In Kombination mit der NÖ Landesausstellung, für die wir unsere Tore öffnen, ergibt das für 2019 und darüber hinaus eine ganz neue Dimension in der Auseinandersetzung mit unserer Geschichte.“

Altarweihe in der St. Georgs-Kathedrale

Bereits heute Vormittag fand die Altarweihe in der St.Georgs-Kathedrale statt. Der Siegerentwurf für die neue Altarraumgestaltung der Kathedrale stammt vom Tiroler Künstlerduo Martin und Werner Feiersinger. Kalkstein und Bronze sind wie bei Kaiser Maximilians I. leerem Grab in Innsbruck zu zentralen Materialien geworden. Der monumentale Grabaufbau, den Maria Theresia ihrem Vorfahren errichten ließ, wurde von den Überbauten der 1990er Jahre befreit und ist nun frei zugänglich.

Militärbischof Werner Freistetter hat den neuen Ambo gesegnet und den neuen Altar geweiht, unter dem Reliquien der Heiligen Georg und Leopold, sowie der Seligen Jakob Kern und Karl von Österreich beigesetzt werden.

Requiem für Kaiser Maximilian I. in der St. Georgs-Kathedrale am Samstag, 12. Jänner, um 15 Uhr

Das Requiem, im Gedenken genau am 500. Todestag von Kaiser Maximilian I., wird die erste Messe auf dem neuen Altar der St. Georgs-Kathedrale sein. Militärbischof Werner Freistetter und alle Feiernden werden im Gottesdienst des großen Neustädters gedenken, der 1459 in dieser Kirche getauft und 1519 in ihr beigesetzt worden ist. Guillaume Fauchére wird mit seiner Schola eine Requiemsvertonung von Pierre de la Rue zur Liturgie beitragen, einem Sänger und Komponisten am Hofe Kaiser Maximilians I.

Terminübersicht

12.01., 15 Uhr: Requiem für Kaiser Maximilian I. zum 500. Todestag, St. Georgs-Kathedrale

03.02., 10 Uhr: Maximilianische Kirchenmusik, St. Georgs-Kathedrale

22.03., 18.30 Uhr: Vortrag – „Kaiser Maximilian I. als Kriegsmann“, Militärakademie/ Rittersaal

30.03.-10.11.: Ausstellung – „Leben des Kaiser Maximilians I.“, Militärakademie

ab Ende März: Outdoor-Galerie „Schwarze Weiber“, Stadtpark

24.04., 9-16 Uhr: Georgsseminar „Migration und Interkulturalität von Maximilian I. bis heute“, Militärakademie/St. Georgs-Kathedrale

26.04., 9 Uhr: Kinder-Musiktheater MAXI[miLiAn], Bildungszentrum St. Bernhard

11.05., 19.30 Uhr: Welturaufführung: Musical „Maximilian – ein wahrer Ritter“ , Theater im Neukloster (Termine bis 9. Juni)

24.05., 18.30 Uhr: Vortrag – „Von der Neustadt nach Wien. Geschichte eines kaiserlichen Grabmals“, Stadtarchiv

07.06., 19 Uhr: Kaiserfest, Militärakademie

08.06., 9 Uhr: Feldandacht mit anschließendem Frühschoppen, Militärakademie

08.06., 10.45 Uhr: Landesverbandstreffen wehrhistorischer Gruppen, Hauptplatz

11.08., 11-12 Uhr: Matinée im Stadtpark – „Der Klang des Mittelalters“, Stadtpark/Pavillon

31.08., 18 Uhr: Flötenkonzert – „Wer trocknet unsere Tränen“, St. Georgs- Kathedrale

04.10., 18.30 Uhr: Vortrag – „Kaiser Maximilian I. und seine Bedeutung für die landesfürstliche Stadt Vöcklabruck“, Stadtarchiv

16.10., 9-16 Uhr: Enquete „Verstehst du, was du liest?“, Militärakademie/St. Georgs-Kathedrale

23.10., 14.30-16.30 Uhr: Vorlesenachmittag für Kinder – „Des Kaisers Narr ist in Gefahr“, Bibliothek im Zentrum/FH-City Campus

22.11., 18.30 Uhr: Kultur in der Burg, Militärakademie

Alle weiteren Infos finden Sie auf www.wiener-neustadt.at.