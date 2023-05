Ein Frühlingsfest „von allen für alle“ von den Freunden Gutensteins

60 Jahre gehören gefeiert — und die „Gesellschaft der Freunde Gutensteins“ tut ebendies mit einem großen Frühlingsfest am 27. Mai.

Von 12 bis 24 Uhr gibt es ein buntes Programm: Geboten wird unter anderem ein Kinder-Club im Kindergarten, eine Hüpfburg im Bleichgarten, wo es auch Fußball-Spiele und Fahrten mit der Pferdekutsche gibt, dazu ein Feuerwehr-Spektakel auf der Museumswiese und eine Show von Zauberer Gregory im Theaterzelt.

Dazu kommt eine Genuss-Ecke im Theaterzelt, ein Holz- und Waldquiz im Museum, ein Kräuter-Spaziergang, eine Motorrad- und Traktorschau – und natürlich die offizielle 60-Jahr-Feier mit Tag der Offenen Tür im Waldbauernmuseum. Mit einem Clubbing im Theaterzelt klingt der Tag dann aus. Eintritt: Freie Spende.

„Das Frühlingsfest soll dazu beitragen, zu zeigen, was Gutenstein ist, was es kann und welch großartige Menschen, Unternehmen und Ideenträger dort beheimatet sind oder mit dem Ort in freundschaftlicher Verbindung stehen“, sagt Organisatorin Lisa Strebinger. Geplant ist, dass dieses „Fest von allen für alle“ zu einem jährlichen Fixpunkt im Veranstaltungskalender wird.

Foto: zVg

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.