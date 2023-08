Ein Jubiläum mit eigenem Dino-Marsch in Winzendorf-Muthmannsdorf

Am 2. September feiert die Musikkapelle Muthmannsdorf ihren 60. Geburtstag ab 14.30 Uhr mit einem großen Fest im Schulgarten. Kapellmeister Florian Schebesta: „Wir erwarten auch sechs Gastkapellen – den Musikverein Breitenau am Steinfeld, den Musikverein Markt Piesting, die Bergkapelle Hohe Wand, die Bergknappenkapelle Grünbach, den Musikverein ,Anton Hoffmann' aus Pfaffstätten und den Musikverein Warth-Scheiblingkirchen-Bromberg – , die mit uns musizieren werden. Am Anfang marschieren alle Kapellen auf und wir werden drei Stücke spielen. Dann kommt die Uraufführung des ,Struthi-Marsches' von Christian Zierhofer und danach Konzerte der Gäste.“

Freuen sich auf das Fest: Komponist Christian Zierhofer, Kapellmeister Florian Schebesta, Moderator Tom Schwarzmann, Obfrau Rhonda Schinko und Daniela Wanzenböck. Foto: Martin Wanzenböck, Martin Wanzenböck

Zur Erklärung: „Struthi“ ist der „ortseigene“ Dinosaurier Struthiosaurus austriacus, der vor Millionen von Jahren in der Gegend umherwanderte und dessen Skelett-Reste in Muthmannsdorf gefunden wurden. Sein Marsch wird am 2. September von 150 Musikern gespielt, am Dirigentenpult wird Schebesta stehen, was der „schon recht aufregend“ findet.

Zierhofer: „Der ,Struthi' war ja blind und taub, also stellte sich die Frage, ob die Melodie eher lustig oder traurig sein soll. Ich habe mich für eine Mischung entschieden.“ Er komponierte den Marsch, Sohn Markus machte das Arrangement für die Blaskapellen und Karikaturist Bruno Haberzettl zeichnete „Struthi“.