Wr. Neustädter Vereins-Obmann Pfisterer: Stolz auf „Holz mit Herz“

In der zweiten Wintersaison konnte der Verein „Holz mit Herz“ seit November insgesamt 60 Tonnen Heizmaterial kostenlos verteilen: Über 100 Raummeter Holz, über zehn Tonnen Briketts und rund drei Tonnen Pellets. Durch weit über 1.000 Abholungen konnten so viele Familien unterstützt werden.

„Rund 90 Kunden haben sich über 1.000 Mal Brennholz abgeholt, in Summe kommen wir auf einen Warenwert von über 15.000 Euro“, zieht Initiator Robert Pfisterer stolz Bilanz. Doch der Verein wäre nichts ohne seine Unterstützer: Durch viele kleine und einige große Geldspenden – S-Real, Sparkasse, Raiffeisen, Baumeister Andreas Mattuella, LissiMed GmbH, Novakustik –, durch die Kooperation mit Holzhändler Robert Wahl aus Theresienfeld, der das Holz ohne Gewinn verkauft sowie kostenlos liefert. Nicht zu vergessen: Die Vereinsmitglieder, die rund 500 Arbeitsstunden leisteten.

Bis zur nächsten Saison – diese startet wahrscheinlich wieder im November – gibt es auch wieder Charity-Veranstaltungen, um den Sponsoren und Spendern etwas zu bieten und das Vereinskonto aufzufüllen. Und die nächste steht bereits in den Startlöchern – und zwar am Samstag, dem 4. Juni, um 18 Uhr bei der vino-Neustadt am Marienmarkt. Bei „Wine & Music“ bieten vier Winzer ihre Weine zur Verkostung an. Musik gibt‘s von den „Kuchlbank-Buam“ und „Artett“. Im Vorverkauf kosten die Karten 55 Euro, an der Abendkassa 66. Im Preis inkludiert sind ein Riedl-Weinglas mit #holzmitherz-Gravur und die Weine von verschiedenen Winzern.

Karten gibt‘s in der vino-neustadt oder über office@holzmitherz.eu .

