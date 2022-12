Werbung

Der Männergesangsverein schenkt bei seinem Punschstand am Hauptplatz für den guten Zweck aus. 600 Euro konnte Obmann Johann Reichenfelser nun an Anita Hirschler und Robert Pfisterer vom Verein „Holz mit Herz“ übergeben, der in der kalten Jahreszeit bedürftige Menschen mit Brennholz unterstützt.

Der Punschstand ist diese Woche noch Donnerstag und Freitag ab 15 Uhr sowie am Samstag ab 11 Uhr geöffnet.

