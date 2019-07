Er ist schon seit fast 40 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Zillingdorf-Markt dabei – heuer war Peter Müllner erstmals Mitglied der Landesbewerbsleitung. „Ich war quasi über 30 Jahre in der Wettkampfgruppe in Zillingdorf-Markt“, erzählt Müllner über seine eigene Wettkampferfahrung bei der Feuerwehr. Einer seiner Höhepunkte war das Erreichen des Vizeweltmeistertitels in Finnland mit seiner Florianigruppe.

Seit 28 Jahren bekleidet er in seiner Freizeit ein Amt im Vorstand, seit vier Jahren ist er Feuerwehrkommandant seiner ungefähr 100-köpfigen Truppe. „Es ist ein sehr zeitintensives Hobby, aber ich mache es gerne“, erzählt der Kommandant über seine freiwillige Arbeit bei der Feuerwehr in Zillingdorf-Markt.

Seine Laufbahn als Bewerter der Feuerwehrleistungsbewerbe startete vor über 25 Jahren, „ich bin seit 1993 im Bewerterstab auf Bezirksebene, seit 2008 bewerte ich auch auf Landesebene“, so Peter Müllner über seine verschiedenen Aufgaben. Seit 2009 sei er auch noch als Hauptbewerter auf Bezirks- und Abschnittsbewerben unterwegs.

Erstmals Mitglied in der Landesbewerbsleitung

Vor einiger Zeit wurde Peter Müllner gefragt, ob er einer der zwei Stellvertreter des Landesbewerbsleiters sein möchte. „Der jetztige scheidet mit 65 Jahren aus Altersgründen aus“, erklärt er die Nachbesetzung. Mit vorigem Jahr wurde er in die Landesbewerbsleitung geholt, die momentan aus vier statt drei Leuten besteht. Sein Vorgänger, dessen Arbeit Peter Müllner übernimmt, steht ihm dieses Jahr noch beratend zur Seite, „ich bin heuer schon dabei, sozusagen auf Lernposten, um einen tieferen Einblick in die Tätigkeiten zu bekommen“, sagt Müllner.

Ergebnisse des 69. Leistungsbewerbs

Bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben vergangenes Wochenende in Traisen, wo Müllner im Organisationsteam war, räumten auch die Florianis aus dem Neustädter Bezirk ab:

Beim „Firecup-Bronze ohne Alterspunkten“ belegte die Wiesmather Wettkampfgruppe den vierten Platz und verpasste somit knapp das Podest. Auf den siebenten Platz schaffte es die Truppe der Florianis aus Gleichenbach, Zwölfter wurde die FF aus Schlag.

Beim Firecup-Bronze der Damen schaffte es das Team aus Lembach auf Platz vier, diese landeten auch in der Kategorie „Bronze ohne Alterspunkten“ auf dem 7. Platz. In derselben Kategorie schaffte es die Matzendorfer Damen-Truppe auf Platz zwölf. Auch in der Kategorie „Bronze mit Alterspunkten“ zeigte der Bezirk auf: Die FF aus Maltern landete am siebenten Platz. Ebenfalls top platziert waren in der Kategorie „Bronze ohne Alterspunkte“ Wiesmath (9.), Schlag (14.), Gleichenbach (24.), Zillingdorf-Markt (25.), Weißes Kreuz Kirchschlag (30.), Frohsdorf (42.) und Aigen (44.). Gute Ergebnisse gab es auch bei „Silber ohne Alterspunkte“: Lichtenegg, Gleichenbach, Aigen, Maltern, Schlag und Wiesmath schafften es unter die ersten 25 Plätze.