Premiere für das „Bold Arts Festival“ in Wiener Neustadt

Es wird ein vielfältiges Programm geboten, denn das Kunstfestival vereint Street Art Spots, Graffiti, Workshops, Crowd-Painting, Murals, Events, eine Ausstellung und ein Pop-Up-Walk-In-Tattoostudio. Ein Highlight wird die künstlerische Gestaltung von drei Wänden, zwei davon im MÄX in der Singergasse und eine in der Innenstadt – an einem Schulgebäude des BG Babenbergerring.

Das Programm:

7. Oktober, Einlass 22 Uhr, Beginn 23 Uhr: Drum’n’Bass Night im MÄX hosted by „Pitchblack Crew“ mit Crowd-Painting und Visuals von Gemälden

11. bis 14. Oktober und 16. bis 19. Oktober jeweils 14 bis 18 Uhr: Art Gallery der Künstler mit Street Art-Einflüssen, Pop Art, abstrakte Kunst, Grafikdesign, Illustrationen oder Akt-Malerei in der MÄX-Hall bei freiem Eintritt. Für Schulklassen gegen Voranmeldung auch vormittags geöffnet – inklusive Unterrichtsmaterial!

14. Oktober von 15 bis 18 Uhr: Graffiti-Workshop und Foto-Workshop beim Skatepark Wiener Neustadt (Teilnahmegebühr jeweils 30 Euro, Anmeldung an office@maex-wn.at)

17. bis 21. Oktober jeweils 14 bis 20 Uhr: Tattoo-Walk-In-Tage in der MÄX-Lounge (Preise nach Vereinbarung)

21. Oktober, Einlass 21 Uhr, Beginn 21.30 Uhr: große Closing-Party „Urban Beats“ hosted by „Nutpark“ im MÄX

Weitere Infos unter www.maex-wn.at/events/baf-boldarts-festival/ Tickets zu den Events gibt es im Webshop: www.webshop-wn.at.