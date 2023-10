„Lange Nacht“ im Keltendorf in Schwarzenbach

Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder das Keltendorf Schwarzenbach. Die Reenactement-Gruppe „Boii Pannonia“ wird das Archäologische Freilichtmuseum beleben und beim Schmieden, Töpfern und noch mehr, Einblicke in den Alltag der Kelten vor 2.000 Jahren geben. Mystische Lagerfeuer, Kurzführungen, eine Station für Kinder sowie Speis und Trank runden den Abend perfekt ab.

Übrigens – mit nur einem Ticket können an diesem Abend viele Museen besucht werden – so beispielsweise auch das Bauernmuseum Lanzenkirchen, das Museumsdorf Krumbach, das Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt und viele mehr. Weitere Informationen im Internet unter langenacht.orf.at.