Probe-Alarm: Am Samstag heulen in Wiener Neustadt wieder die Sirenen

Jedes Jahr heulen die Sirenen in ganz Österreich zur Zivilschutzprobe am ersten Samstag im Oktober. Und jedes Jahr läutet der Notruf bei der Feuerwehr: „Wir werden angerufen und gefragt, was denn los ist, weil Zivilschutzalarm gegeben wurde. Auch unsere Homepage ist immer wieder überlastet. Dabei handelt es sich am 1. Samstag im Oktober um eine Übung", erklärt Branddirektor Christian Pfeiffer. „Nervös dürfen Sie werden, wenn es vor 12 Uhr oder nach 13 Uhr am ersten Samstag im Oktober Zivilschutzalarm gibt", lächelt Pfeiffer.

Heuer werden die Sirenen am 7. Oktober getestet. Die Zivilschutzsignale werden zwischen 12 Uhr mittags und 12.45 Uhr durchlaufen. Zuerst das Programm Probe, welches jeden Samstag gegen 12 Uhr aufheult. Danach werden mit der Warnung (3 Minuten Dauerton), dann mit einigem Abstand der Alarm (auf- und abschwellender Heulton) und zu guter Letzt, gegen 12.45 Uhr, die Entwarnung (1 Minute Dauerton) zu hören sein.

Für die Feuerwehr ist die Sirenenprobe wichtig, erklärt Christian Pfeiffer: „Wir haben in Wiener Neustadt ein dichtes Netz an Sirenen, merken aber, dass aufgrund schallisolierender Fenster und neuer Dämmungen diese im Zivilschutzalarmfall an einigen Stellen kaum zu hören sind", so der Branddirektor: „Wir ersuchen über das Kontaktformular der Feuerwehrhomepage unter www.ffwrn.at/kontakt uns mitzuteilen, sollten Sie die Sirenen nicht gehört haben. Schreiben Sie dabei bitte unbedingt Ihre Straße und eventuell einen Kreuzungspunkt zur genaueren Lokalisierung in das Formular. Das würde uns sehr bei der Verdichtung des Sirenennetzes helfen.“