Blasmusik Katzelsdorf: Kreativ zum Erfolg

Ausgerechnet zum 30-Jahr-Jubiläum durchkreuzte Corona im Jahr 2020 die Feier-Pläne. Davon ließen sich Obmann Stefan Thurner und Kapellmeister Andreas Schöberl aber nicht aufhalten – gemeinsam tüftelten die beiden an neuen Ansätzen, wie man trotz Pandemie ein breites Publikum anlocken kann.

Daraus entstand 2020 die Idee „Paradies der Blicke“, ein Freiluftkonzert auf einer großen Wiese über Katzelsdorf. Bei herrlichem Panorama lauschen die Gäste auf Picknickdecken bei Wein und Jause einem musikalischen Programm von Filmmusik bis Operette, Marsch und Musical. Über 1.000 Gäste ließen sich das im Sommer 2020 und 2021 nicht entgehen.

Innovation und neue Ideen stehen schon seit der Gründung des Vereins, der aktuell 75 Mitglieder umfasst, an der Tagesordnung: Die Blaskapelle hatte Konzerttourneen in den USA und zweimal in Italien. Ein weiterer Höhepunkt ist der seit 2014 bestehende Musikerball „Frack&Dirndl“, wo nicht nur Garderobe, Weinbar und Tombola von Mitgliedern der Blasmusik betreut werden, sondern die Gruppe auch musikalisch durch Band, Funk-Band, Schlager- oder Coverband präsentiert wird. Auch die Zusammenarbeit mit der Musikschule hat Priorität – die Nachwuchsorchester „Red Eagles“ und „Wild Cats“ werden von Blasmusik und Musikschule betreut, so konnten neue junge Musiker gewonnen werden.

Fürs Frühjahr ist eine originelle Veranstaltung geplant: Am 2. April spielt die Kapelle in den Kasematten Wiener Neustadt auf – allerdings kein gewöhnliches Programm, sondern live zum Film „Die Jungen von der Paulstraße“. Dadurch soll die Wichtigkeit der Filmmusik unterstrichen werden. Die Lieder stammen vom Neunkirchner Komponisten Otto Schwarz.

