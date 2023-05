Wiener Neustädter Blaulichttag heuer am 9. September in der MilAk

Am 9. September präsentieren sich bei freiem Eintritt von 10 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Theresianischen Militärakademie wieder zahlreiche Blaulichtorganisationen der Bevölkerung und geben so einen Einblick in die tägliche Arbeit. Für die kleinen Gäste gibt es einen großen Kinderbereich mit Hüpfburgen, Rätselrallye, Zaubershow und vielen weiteren Highlights. Und alle die hoch hinaus wollen, können dies bei Rundflügen mit einem Hubschrauber auch erleben. Mit einem überarbeiteten Konzept steht auch wieder ein großes Festzelt für Speis und Trank bereit, um sich für das vielfältige Programm stärken zu können.

Neben dem Roten Kreuz und dem Bundesheer haben auch viele weitere Blaulichtorganisationen ihr Kommen zugesagt: Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt ist ebenso wieder mit dabei wie die Polizei, welche unter anderem mit Alpinpolizei, Einsatzkommando Cobra und Polizeihubschrauber mit dabei sein wird. Auch die Justizwache Wien-Josefstadt, das Zollamt und die Flughafenfeuerwehr des Vienna City Airports ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen.

Neben einer Leistungsschau stehen auch wieder zahlreiche spannenden und spektakulären Vorführungen auf dem Programm und laden dazu ein, die Arbeit der Einsatzkräfte hautnah zu verfolgen. Updates zum Blaulichttag gibt es laufend unter www.blaulicht-tag.at.

