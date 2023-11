Gedenken an die Novemberpogrome in Wiener Neustadt

85 Jahre ist es her, als es auch in Wiener Neustadt und der Region des südlichen Niederösterreichs zu den gewaltvollen Ereignissen des Novemberpogroms (der „Reichskristallnacht“) kam. Dies war nicht der Auftakt der Entrechtung der jüdischen Minderheit im Deutschen Reich, sondern ein Höhepunkt der Verfolgung und Vertreibung 1938. Jener führte schließlich zu Inhaftierungen und Deportationen und letztlich zur Ermordung von Jüdinnen und Juden in Europa.

Bewusst wird deshalb genau am 9. November in Wiener Neustadt an die Novemberpogrome in unterschiedlicher Form erinnert und darüber informiert.

„In einer Zeit, in der Juden in ihrer Heimat im Zuge des unfassbaren Terroraktes der Hamas am 7. Oktober ermordet, gefoltert und verschleppt wurden, in der aber auch in Europa bei Demonstrationen von Palästinensern antisemitische Parolen gerufen werden und sich Juden somit bedroht fühlen, muss man aufstehen und laut und deutlich dagegen Stellung beziehen“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP): „Als Stadt Wiener Neustadt ist das Gedenken an die dunkelsten Stunden unserer Geschichte schon immer besonders wichtig, ich bedanke mich daher bei den Organisatorinnen und Organisatoren – allen voran Professor Werner Sulzgruber – für die diesjährigen Veranstaltungen und ihren Einsatz im Sinne der Wiener Neustädter Erinnerungskultur.“

Historiker Werner Sulzgruber Foto: zVg, Vanessa Maurer

Historiker Werner Sulzgruber erforschte die von den Nationalsozialisten so bezeichnete „Reichskristallnacht“ in Wiener Neustadt und im südlichen Niederösterreich näher. Nun präsentiert er seine Arbeit anschaulich im Gedenken an diese gewaltvolle Nacht – mit all ihren Folgen. Alte Fotografien, Archiv-Dokumente, Auszüge aus Familienbiografien und Zeitzeugen-Aussagen zeichnen ein eindrucksvolles Bild. Musikalisch wird der Abend vom Klezmer-Duo Moritz Weiß und Ivan Trenev umrahmt.

Organisiert wird dieser Gedenktag mit seinen Veranstaltungen ehrenamtlich von Werner Sulzgruber („Gedächtnis der Region – Verein für zeitgeschichtliche Dokumentation im südlichen Niederösterreich“) und der Israelitischen Kultusgemeinde Wien in Kooperation mit der Stadt Wiener Neustadt, dem Arbeitskreis „Stolpersteine für Wiener Neustadt“ und „Aktion Mitmensch“.