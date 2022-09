Das Bunte Stadtfest 2022 lädt nach Wiener Neustadt

Zur Einstimmung findet am Donnerstag, dem 8. September, ab 19.30 Uhr das „Konzert für Wiener Neustadt“ am Hauptplatz statt. Am Freitag (10 bis 18 Uhr) und am Samstag (9 bis 17 Uhr) fährt der Bummelzug durch die Stadt.

Freitag, 9. September:

10 bis 18 Uhr: Hauptplatz – Infostand Stadt Wiener Neustadt und Wiener Alpen. Fußgängerzonen – Straßenmusik.

13 bis 15 Uhr: Marienmarkt – Philipp Griessler & Band

13 bis 18 Uhr: BORG Platz – Wexl Trails Skillz Line, Karussell, Aichinger Luftballontiere. Hauptplatz – Kinderschminken, Glitzertattoos, Kinderbasteln.

14 bis 18 Uhr: Fuzo Wiener Straße (Hypo Brunnen) – Stage4kids

Abendprogramm am Hauptplatz, Einlass ab 17 Uhr: 19 Uhr – Prämierung der Fashion Queen, 19.30 Uhr – Handle with Care, 21 Uhr – Ballwein celebrates the Beatles.

Samstag, 10. September

9 bis 14 Uhr: Fuzo Neunkirchner Straße – KunstHandWerksTag by GRABI Mietfach.

9 bis 17 Uhr: Hauptplatz – Infostand Stadt und Wiener Alpen. Kinderschminken, Glitzertattoos, Kinderbasteln, Kletterturm. BORG Platz – Wexl Trails Skillz Line, Karussel.

10 bis 12 Uhr: Johannes von Nepomuk Platz – Big Band Singin‘ Sirs and Sisters.

10 bis 17 Uhr: Fuzo Neunkirchner Straße – Buzzerspiel Pylonen. Fuzo Wiener Straße – Stage4kids. Fußgängerzonen – Straßenmusik (bis 18 Uhr).

11 Uhr: Hauptplatz – Tanzschule Dance & Connect, kostenloser Boogie-Workshop.

12 bis 17 Uhr: BORG Platz – Luftballons modellieren.

13 bis 15 Uhr: Marienmarkt – Melodies of Joy.

14 bis 16 Uhr: Johannes von Nepomuk Platz – Rudi Biber & Band.

Abendprogramm Hauptplatz, Einlass 17 Uhr: 19 Uhr –Manuel Ortega, 21 Uhr: Mammut Horns Extended.

Am Samstag lädt das Rote Kreuz am Festplatz der Theresianischen Militärakademie zum 7. Blaulicht-Tag (von 10 bis 18 Uhr).

