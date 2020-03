Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten am späten Mittwochabend ein Klein-Lkw und ein Pkw auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Graz.

Der PKW dürfte auf den vor ihn fahrenden LKW aufgefahren sein. Dabei wurde der PKW extrem zerstört, beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert.

Die Feuerwehr Wiener Neustadt wurde per Notruf von der Rettungsleitstelle alarmiert, auch das Rote Kreuz wurde sofort alarmiert. Die Hausmannschaft wurde sofort auf die Autobahn beordert. Am Einsatzort angekommen stellte der Einsatzleiter fest, dass keine Menschen in den Fahrzeugen eingeklemmt oder in Gefahr waren. Der Klein-Lkw kam auf dem Pkw auf dessen Beifahrerseite zu liegen.

"Wäre hier jemand gesessen, wäre es schlimm ausgegangen", so einer der Feuerwehrmänner. Wie durch ein Wunder blieben alle Beteiligten unverletzt. "Die beteiligten Personen hatten alle samt riesiges Glück, sie wurden nur minimal verletzt, was man, wenn man die Fahrzeuge betrachtet, kaum glauben kann", so ein Rot-Kreuz-Mitarbeiter.

Die Feuerwehr richtete den Klein-Lkw mit den zwei Kränen auf und stellte diesen am Fahrbahnrand zur weiteren Bergung durch ein gewerbliches Unternehmen ab.

"Heute waren die Schutzengel auf der Südautobahn beschäftigt. Andernorts hatten die Unfallbeteiligten leider nicht so viel Glück", so Kommandant Josef Bugnar. Die Feuerwehr unterstützte das Unternehmen bei der Abschleppung und sicherte das Abschleppfahrzeug bei der Fahrt ab. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt stand insgesamt drei Stunden mit drei Fahrzeugen und neun Mann im Einsatz.