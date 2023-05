Ab 1. Juni Vier Wochen Autokino am Übungsplatz der Neustädter Fahrschule Ruff

Autokino in der Klenggasse von 1. bis 25. Juni Foto: Shutterstock, Rina Mskaya

V on 1, bis 25. Juni lädt die Fahrschule Ruff gemeinsam mit Cinema Circus zum Autokino am Übungsplatz in der Klenggasse 3.