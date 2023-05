„Retrospektive“ von Bernhard Kratzig im Gauermann Museum in Miesenbach

Anlässlich seines zwanzigjährigen Arbeitsjubileum als ehrenamtlicher Kurator des Gauermann Museums findet am Freitag, den 2. Juni 2023, um 19 Uhr, die Vernissage der Personalausstellung „Retrospektive“ von Bernhard Kratzig in der Galerie für zeitgenössische Kunst im Gauermann Museum statt. Über den Künstler und sein bisheriges Schaffen spricht der Kunsthistoriker Carl Aigner.

Bernhard Kratzig wurde 1943 in Pernitz geboren, lebt in Wien und ist seit 1977 freiberuflich tätig. Er ist Mitglied der Wiener Neustädter Künstlervereinigung, Künstlerhaus Wien und der Berufsvereinigung der Bildenden Künstler Österreichs. Neben der Teilnahme an zahlreichen Ausstellungen im In-und Ausland, schuf er Vorlagen für die Bühnenbilder der Opernfestspiele in St. Margarethen und Illustrierte Bücher von bekannten Autoren.

Er wurde unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, dem Goldenen Lorbeer vom Wiener Künstlerhaus und einer Ehren-Plakette in Würdigung um das Kulturgut in Miesenbach ausgezeichnet.

