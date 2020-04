Franz Xaver Brandmayr wird mit 1. September neuer Dompropst. Der 64-jährige gebürtige Oberösterreicher wurde 1986 zum Priester geweiht. Unter anderem war er von 1993 bis 2008 als Seelsorger in der Erzdiözese Wien in der Pfarre St.Gertrud/Währing sowie als Richter am Diözesan- und Metropolitangericht tätig. Seit 2008 ist er Rektor des päpstlichen Priesterkollegs Santa Maria dell'Anima in Rom.

