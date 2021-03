Mit dem kommenden Schuljahr erhält die Stadt – wie berichtet – eine neue Mittelschule: Neben der Waldschule und der Volksschule wird es im Bildungszentrum im Föhrenwald künftig auch eine NÖ Mittelschule geben. In der Gemeinderatssitzung am Montag wurde der entsprechende Grundsatzbeschluss gefasst.

„Wiener Neustadt ist die Bildungsmetropole in Niederösterreich – damit das auch so bleibt, ist es notwendig unser Bildungsangebot stetig inhaltlich, personell, aber vor allem auch infrastrukturell weiterzuentwickeln. Die neue Mittelschule im Föhrenwald bietet den Kindern nicht nur eine Ausbildung mitten in der Natur – wir schaffen durch den gesundheitlichen und sozialen Schwerpunkt auch eine Schule mit Alleinstellungsmerkmal und eine weitere Aufwertung des Bildungsstandorts“, sagt Bildungsstadtrat Philipp Gruber (ÖVP).

Die Schule wird als Expositur der Europaschule geführt und wie die Europaschule selbst eine inklusive Bildungseinrichtung sein. Im Endausbau soll die Mittelschule Föhrenwald vier Klassen bekommen – für jede Schulstufe eine – und als ganztägige Schulform geführt werden.

Die neue Mittelschule ist Teil des Bildungsschwerpunkts, den das Land im Bereich Pflege und Soziales setzt. „Nach den Sport-, Musik- und MINT-Schwerpunkten wollen wir in Niederösterreich auch die soziale Mittelschule etablieren“, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Die ersten Mittelschulen mit dem Schwerpunkt Soziales und Gesundheit soll es neben Wiener Neustadt in Amstetten, Spitz, Retz, Traismauer und Guntramsdorf geben, so Teschl-Hofmeister.