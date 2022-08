Triebwerk bietet Praktikum an

Werbung

Der Verein Jugend & Kultur schreibt für das Jugend- und Kulturhaus Triebwerk am alten Schlachthof Wiener Neustadt ein Praktikum für mindestens 3 Monate aus. Angeboten werden die tägliche Arbeit in einem Kulturbetrieb - von der Programmplanung bis zur –Umsetzung, Kommunikationsarbeit sowie die Betreuung des Live-Clubs und des Medienlabors. Außerdem kann man an eigenen Veranstaltungs- und Medienformaten tüfteln und diese auch umsetzen. Bewerbung jetzt an conrad.hessler@triebwerk.co.at.

