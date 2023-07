Ein Rodeo als Hochzeitsreise für Schwarzenbacher Ehepaar Hiess

Künstler Karl Hiess und seine Frau Claudia samt Hund „Isi“ haben ihre abenteuerliche Hochzeitsreise gut überstanden.

Sie hatten diese als Teilnehmer von „Pothole Rodeo 2023“, einer besonders herausfordernden Veranstaltung unter dem Motto „Von einfach war nie die Rede“ in Angriff genommen.

In Hintersee war der Start, wo sie – wie dann auch am Beginn jeden weiteren Tages – ein Kuvert mit ihrer „Challenge“, also den zu erledigenden Aufgaben bekamen.

In den insgesamt sechs Tagen kämpften sie sich als „Team #1008 Rostblech“ 2.400 Kilometer und 20.000 Höhenmeter durch die Schweiz, Liechtenstein, Italien und Deutschland. „Es war ein echtes Abenteuer, wir haben so viel gesehen. Die haben uns wo hingeschickt, wo du dein ganzes Leben sonst nicht hinkommst“, sagt Karl Hiess im Gespräch mit der NÖN. Manchmal bis zum Ende der Ausbaustrecke und noch weiter: „Dann war bis zum Anschlag nur mehr Schotter.“

Unter den herausfordernden Strecken mussten auch viele Gebirgsstraßen wie über das Timmelsjoch oder die Silvretta- und Großglockner-Hochalpenstraße bewältigt werden. Jetzt sind sie wieder zu Hause in ihrer Schulau in Schwarzenbach, wo es fließendes Wasser für einen Kaffee nicht nur aus dem Gebirgsbach daneben gibt.