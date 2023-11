Über den Wolken: Lanzenkirchner bezwangen Kilimanjaro

Gerhard Hüttinger griff nicht nach dem Stern, sondern den Sternen von Afrika — denn anlässlich seines „Runden“ überredete ihn Ehefrau Alenka, den 5895 Meter hohen Kilimanjaro zu besteigen. „Wir haben seit 2017 viele Gipfel gemeinsam bezwungen, der höchste war der Großglockner. Wir planten beim 50. Geburtstag eigentlich, einen 4000er zu erklimmen, dann meinte sie, dass es ihr Lebenstraum ist, einmal auf den Kilimanjaro zu klettern“, schildert Hüttinger.

Aus dem Traum wurde Realität — auf die zehntätige Reise von 15. bis 25. Jänner diesen Jahres mussten sie sich jedoch intensiv vorbereiten: „Wir haben ein Hypoxietraining absolviert, also von zuhause sauerstoffreduzierte Luft eingeatmet, um die extreme Höhe zu simulieren. Dadurch bildet der Körper vermehrt rote Blutkörperchen und kommt vor Ort besser zurecht“, erklärt Hüttinger. Dass der Kilimanjaro mit knapp 2.100 Metern mehr als der Großglockner zur Herkulesaufgabe wurde, damit möchte der Föhrenauer nicht hinter dem Berg halten: „Am Gipfeltag beginnt man um Mitternacht, 1.000 Meter auf den Kilimanspoint zu steigen. Es ist stockdunkel, man verliert das Gleichgewicht und läuft die Flanke des Krates zickzack hinauf. Die Guides sind darauf vorbereitet und nehmen selbst gar keinen Rucksack mit, weil sie damit rechnen, dass du deinen abgeben möchtest“, schmunzelt Hüttinger.

Erste Zweifel keimten auf, doch ans Aufgeben dachte das Ehepaar nicht — um 5 Uhr morgens war der Kilimanspoint erreicht, von dort sind es nur noch 150 Höhenmeter bis zum Gipfel. „Dann hat es leicht zu dämmern begonnen und man sieht wieder, wo man hinsteigt“, machte sich bei den Hüttingers Aufbruchsstimmung breit. Um etwa 6:30 Uhr war es schließlich soweit — die Spitze des Berges wurde erreicht, der Ausblick über Tansania genossen: „Wir waren beide zu Tränen gerührt und glücklich, es geschafft zu haben. Genau als wir oben waren, ist auch noch die Sonne rausgekommen“, so Hüttinger. Über das spannende Abenteuer werden Alenka und Gerhard Hüttinger am 4. Dezember im „Robert von Parma Saal“ in Schwarzau am Steinfeld detailliert berichten.