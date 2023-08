Weiter kaum Hinweise zum Verbleib von Thomas Markovits

Bisher ergebnislos verlief die Suche nach Thomas Markovits. „Wir haben bisher keine Hinweise auf seinen Verbleib oder was passiert ist“, heißt es aus dem Familienkreis zur NÖN. Das Landeskriminalamt ermittle in dem Fall, bisher aber ohne Erfolg. Spuren gäbe es so gut wie keine, heißt es seitens der Familie. Wie berichtet, ist der 40-jährige Wiener Neustädter seit Sonntag, 23. Juli, abgängig.

Thomas Markovits (braune Haare, 1,85 cm groß) wurde zuletzt in Wiener Neustadt gesehen. Vielen ist er auch unter seinem Künstlernamen DJ Tom Faron bekannt. Bei seinem Verschwinden hatte er weder Geldbörse, Autoschlüssel noch Handy bei sich, er dürfte mit einem E-Scooter unterwegs sein.