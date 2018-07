Hindernisse, Schlamm und Wettkampf: 7.000 Läufer waren zuletzt beim „Spartan Race“ an der Militärakademie am Start. Drei Jahre lang war die spektakuläre Laufveranstaltung zu Gast in Wiener Neustadt – jetzt wandert das „Spartan Race“ nach St. Pölten ab.

Veranstalter Helge Lorenz macht gegenüber der NÖN klar, dass der Standort-Wechsel nicht freiwillig war. „Die Stadt hat nicht Sparta gelebt“, sagt er. Er wäre mit seiner Veranstaltung, die immerhin einen großen touristischen Vorteil für Wiener Neustadt gehabt hätte, bei der Stadtführung auf taube Ohren gestoßen: „Im ersten Jahr hab‘ ich mir gedacht, okay, mich und ‚Spartan Race‘ kennt man hier nicht. Leider hat sich auch die nächsten Jahre nichts geändert.“

"Hier wurde eine Chance vergeben"

Sowohl finanziell als auch werbetechnisch sei er nur minimal unterstützt worden. Kritik in Richtung Stadtführung kommt auch von SPÖ-Vizebürgermeister Horst Karas (selbst Offizier an der MilAk und Teilnehmer des „Spartan Race“): „Hier wurde eine Chance vergeben, eine tolle Sportveranstaltung in Wiener Neustadt zu etablieren, die auch etwas für die Innenstadt gebracht hat.“

Bei der Stadt versteht man die Kritik nicht. Im Gegenteil: Man habe ihm Unterstützung in Form von Leistungen der Stadt angeboten, aber keine Rückmeldung erhalten. Laut Stadt hätte der Veranstalter 100.000 Euro gefordert – was aber eindeutig zu viel sei.

Von der Militärakademie heißt es, dass das „Spartan Race“ vom Thema, der Stimmung, der sportlichen Leistung und der professionellen Organisation die perfekte Sportveranstaltung für die Militärakademie gewesen sei: „Uns tut es leid, dass der Veranstalter nach St. Pölten geht.“