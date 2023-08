Ärger über lange Wartezeit auf Krankentransport

Geärgert über lange Wartezeiten für einen Krankentransport des Roten Kreuzes hat sich Christa Pamer. Ihre 93-jährige Mutter wurde in der Vorwoche planmäßig vom Roten Kreuz zu einem Zahnarzt nach Wiener Neustadt gebracht. Dort musste sie dann jedoch nach zwei Zahnentfernungen (Dauer 20 Minuten) dreieinhalb Stunden warten, ehe es mit dem Roten Kreuz wieder in Richtung Sollenau ging. „Inzwischen hat sogar schon die Ordination geschlossen, eine Angestellte musste dort Überstunden machen und mit uns warten“, klagt sie.

Was Christa Pamer ärgert: „Wir hatten insgesamt sechs Mal beim Roten Kreuz angerufen und sind immer vertröstet worden, dass gleich jemand kommt, was aber im Endeffekt dann nicht so war. Es war chaotisch. Die Strapazen für meine Mutter, auch wegen der Hitze, waren enorm.“ Sie ortet zu wenige Fahrzeuge und Mitarbeiter beim Roten Kreuz und fordert eine Verbesserung des Systems.

Seitens des Roten Kreuzes heißt es auf NÖN-Nachfrage, dass es in dem besagten Fall tatsächlich zu einer langen Wartezeit gekommen sei. Die Disponierung der Rettungsfahrzeuge erfolge nicht durch das Rote Kreuz, sondern durch Notruf Niederösterreich, werde aber von den Disponenten nach Verfügbarkeiten und Dringlichkeiten eingeteilt. „Wenn also das Einsatzaufkommen beispielsweise durch Unfälle, internistische Notfälle oder zeitkritische Transporte zu diesem Zeitpunkt gerade sehr hoch ist, kann es leider zu längeren Wartezeiten kommen. Dazu kommt natürlich, dass bei Krankentransporten mehrere Personen transportiert werden und es dadurch zu nicht planbaren Verzögerungen kommen kann.“

Auch ob eine Person transportiert wird oder nicht, obliege nicht der Entscheidung des Roten Kreuzes. „Hier müssen die von z.B. Ärzten oder Krankenhäusern ausgestellten Transportaufträge abgearbeitet werden. Letztendlich müssen sich Rotkreuz-Mitarbeiter an das Arbeitszeitgesetz halten und bestimmte Zeiten einhalten, was oftmals schwierig genug ist.“