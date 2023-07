Ein Gasbetreiber-Wechsel mit Hindernissen in Wiener Neustadt

Zwei Häuser am selben Grundstück mit jeweils einem eigenen Gaszähler an der gleichen Adresse – das erwies sich für Familie Hanke in der Döttelbachsiedlung als Stolperstein beim Wechsel des Gas-Anbieters. Nachdem sowohl seine Tochter als auch er selbst zu neuen, unterschiedlichen Anbieter wechseln wollten, flatterte Richard Hanke unerfreuliche Post ins Haus: Bei den Wechseln gab es ein Durcheinander mit den Zählpunkten – was gleich mehrere negative Folgen hatte. Zum einen wurde der eine Anbieter-Wechsel abgelehnt. Zum anderen wurde Hanke die Abmeldung eines Zählers angekündigt – inklusive Demontage-Termin.

Das Chaos wieder in Ordnung zu bringen, gestaltete sich dann recht mühsam, schildert Hanke im Gespräch mit der NÖN: „Auf der einen Seite heißt es, man muss sich innerhalb einer Woche melden – gleichzeitig ist niemand telefonisch erreichbar“, ärgert sich der Wiener Neustädter.

Fehler könnten natürlich passieren, was Hanke jedoch wurmt, ist, „dass sich niemand für zuständig erklärt und man als Kunde zwischen altem Anbieter, neuem Anbieter und Netzbetreiber in der Luft hängt. Auf einmal ist von Abschaltung und Demontage die Rede, obwohl man das nie angefordert hat – und man weiß nicht einmal, warum.“ Immerhin: Die Demontage des Gaszählerst konnte nach längerem E-Mail-Austausch mit dem Netzbetreiber Netz NÖ gerade rechtzeitig gestoppt werden.

Eine Anfrage der NÖN an Netz NÖ blieb bis Redaktionsschluss ohne Antwort.